Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 maggio 2020: le previsioni per i segni zodiacali Video

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 22 maggio 2020, di Paolo Fox. Le previsioni dei segni zodiacali, sono state fatte in diretta tv nel corso del programma I Fatti Vostri in onda su su Rai 2, in collegamento, ma Fox ha annunciato che tornerà in studio e c'è da spettarselo già dalla prossima settimana. Il noto astrologo è tornano in televisione - dopo lo stop dovuto al Coronavirus - dall'inizio della scorsa settimana a far compagnia agli italiani proponendo la sua interpretazione rispetto a cosa dicono le stelle per la giornata.

Fox ha una seguitissima finestra giornaliera nel programma condotto da Giancarlo Magalli, nel corso del quale propone l'oroscopo ai telespettatori.