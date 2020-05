Elisabetta Canalis, atletica e sexy: guardate come si infila i pantaloni. Il video

Elisabetta Canalis continua a stupire suoi i fan con uno spettacolare video su Instagram. La showgirl infatti si infila un paio di pantaloni saltandoci dentro, mentre due amici sorreggono il capo d’abbigliamento dalla vita. L'ex velina si allena quotidianamente ed è in grande forma fisica, così quando si è presentata la sfida su Tik Tok l'ha colta al volo e la documentata con un video che ha fatto il boom di visualizzazioni (quasi un milione). La Canalis, super sexy anche con gli abbigliamenti da ginnasta (clicca qui), prende la rincorsa e salta dentro i pantaloni con un balzo che oltre a far vedere il suo atletismo mette in mostra anche le sue forme.

