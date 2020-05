Stasera in tv 22 maggio il film "Parto col folle". Nel cast Robert Downey jr e Zach Galifianakis

Stasera in tv 22 maggio il film "Parto col folle" (canale 20 Mediaset alle ore 21,05). Pellicola del 2010, regia di Todd Phillips, nel cast: Robert Downey jr., Zach Galifianakis, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Michelle Monaghan, Alan Arkin, Matt Walsh, RZA, Rhoda Griffis, James Martin Kelly

La trama: Peter Highman, ipersensibile ed eccitabile architetto, è in trasferta ad Atlanta per lavoro. Per ritornare dalla moglie, che sta per partorire, è costretto ad accettare un passaggio dall'aspirante attore Ethan Tremblay altrimenti non arriverà in tempo per assistere alla nascita del figlio. Inizia così un viaggio che si rivelerà naturalmente piuttosto agitato e pieno di sorprese.

