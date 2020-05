Uomini e Donne, torna l'Alchimista e balla con Giovanna che dice no all'ipotesi bacio: "Non adesso"

A Uomini e Donne torna l'Alchimista, misterioso corteggiatore di Giovanna Abate. Ancora a volto coperto – questa volta da una benda, avendo abbandonato la maschera di Salvador Dalì (clicca qui) – il giovane preferisce tenere ancora celata la sua identità. Gli interessa coltivare il rapporto con Giovanna in vista della scelta. I due ballano insieme (con guanti e mascherine) e poi parlano dell'eventualità di un bacio ma in questo caso Giovanna risponde così alla domande di Maria de Filippi: "Non adesso. Sarebbe basato sull'istinto e ora non è il momento".