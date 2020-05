"Propaganda Live" stasera in tv 22 maggio. Tra gli ospiti Don Ciotti, Sergio Rubini e Daniele Silvestri

Stasera in tv 22 maggio torna l'appuntamento con "Propaganda Live" (La7, ore 21,15). Diego Bianchi in arte Zoro, con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox, avranno come ospiti Don Luigi Ciotti, con il quale si rifletterà sulla faticosa uscita dal tunnel del coronavirus, l’attore Sergio Rubini e i musicisti Daniele Silvestri e Rancore, che presenteranno il loro singolo in uscita “Il mio nemico invisibile”. Il reportage Diego Bianchi sarà dedicato al nostro Paese che prova a ripartire con la riapertura di diverse attività, tra cui i parrucchieri. Spazio, inoltre, ai nuovi monologhi di Andrea Pennacchi – dal titolo “La riapertura dei teatri e i danni dell’economia” – e di Salvatore Marino.