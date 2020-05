Stasera in tv in onda il film "90 minuti in Paradiso" tratto da una storia vera. Appuntamento su Rai Movie

Stasera in tv, venerdì 22 maggio, va in onda "90 minuti in Paradiso", film drammatico statunitense realizzato nel 2015. Appuntamento su Rai Movie in prima serata alle ore 21,10. Regia di Michael Polish, cast con Hayden Christensen, Kate Bosworth, Michael W. Smith, Dwight Yoakam.

La trama: tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso. La storia (vera) è tratta da libro autobiografico "90 Minutes in Heaven" in cui lo stesso Piper racconta l'incidente accadutogli nel 1989, quando morì e poi tornò in vita.

Leggi anche: la programmazione di Rai 1 e Rai 3.