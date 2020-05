Uomini e Donne, anticipazioni della puntata del 22 maggio: tre ragazze per Sirius, la reazione di Gemma

Oggi, venerdì 22 maggio 2020, nuova puntata di Uomini e Donne. Nella trasmissione di Canale 5 di Maria De Filippi,

Per Sirius/Nicola Vivarelli continuano a chiamare donne, e oggi tre di queste saranno in studio. Secondo le anticipazione del Sussidiario, si tratta di tre ragazze, coetanee di Sirius che si presentano e propongono al ragazzo per iniziare una conoscenza. Nicola accetterà di conoscerle o rifiuterà nuovamente a favore del legame con Gemma?

Ritorno per Pamela Barretta. Enzo Capo, che l’ultima volta ha rifiutato di presentarsi in studio e parlare di nuovo con l’ex, oggi invece è di fronte a lei. Torna poi Giovanna Abate per l’Alchimista. La tronista annuncia di aver finalmente visto il suo volto, ma l’Alchimista è in studio ancora una volta con una maschera e stavolta è diversa, questo perché non vuole che il pubblico sappia chi è.