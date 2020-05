Una vita, anticipazioni 24 – 29 maggio della soap di Canale 5: l'addio di Telmo e le reazioni inattese

Arrivano anticipazioni per la soap Una vita, in onda su Canale 5 alle 14.10, per gli episodi da domenica 24 maggio a venerdì 29 maggio.

Queste svelano che Telmo deciderà di rassegnarsi. L'ex sacerdote è pronto a lasciare Acacias e a rinunciare a Lucia e Mateo. Il dolore della donna causerà l'ira di Eduardo.

Domenica 24 maggio

Telmo, disperato all'idea di non poter più riconquistare Lucia, decide di lasciare Acacias. Così, si reca da Mateo per salutarlo. Genoveva, intanto, è sempre più tormentata. Teme che le sue azioni sconsiderate possano avere gravissime conseguenze.

Lunedì 25 maggio

Cinta viene espulsa dal collegio. Ovviamente la cosa non lascia indifferenti i suoi genitori. Presto scoprirà quanto José e Bellita possano essere severi. La coppia, infatti, medita sulla punizione più giusta da dare alla figlia. Non intendono arrendersi, riusciranno a renderla una ragazza diligente e giudiziosa.

Martedì 26 maggio

Fabiana rivela a Ursula che Telmo continua a fare domande su Lucia e Mateo. L'ex sacerdote, che sembrava ormai rassegnato e pronto a rinunciare a loro, dimostra di voler lottare ancora. Fabiana e Ursula sono certe che se Telmo dovesse continuare a fare domande ed Eduardo dovesse scoprirlo, sarebbe in grave pericolo.

Mercoledì 27 maggio

È Ursula a dare la brutta notizia a Lucia. Telmo lascerà Acacias per sempre. La donna si convince che questa sia la cosa migliore per tutti. Intanto, Felipe decide di andare a trovare Lucia. Vuole porgerle le sue scuse.

Giovedì 28 maggio

Lucia finge che la partenza di Telmo la lasci del tutto indifferente. Ma la verità è altrove. Eduardo non ci mette molto a notare la tristezza negli occhi della moglie. Infastidito, afferma il suo ruolo di marito e non mostra alcuna comprensione per lei.

Venerdì 29 maggio

Un uomo si presenta nel quartiere e chiede di poter parlare con Genoveva. Bellita, intanto, si occupa del futuro sentimentale di sua figlia Cinta. Trova alla giovane un nuovo pretendente. Spera che metta su famiglia con lui.