Stasera in tv 22 maggio di nuovo "Quarto Grado". Al centro della puntata il Coronavirus e il caso Luca Sacchi

Stasera in tv 22 maggio torna l'appuntamento con "Quarto Grado" (Rete 4 ore 21,25) con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma d’informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Al centro della puntata l'indagine su come è nato il Coronavirus e poi il caso Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa, la sera del 23 ottobre scorso, a Roma. In carcere per l’omicidio, Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il processo, intanto, è stato rinviato al prossimo 9 giugno. Ma nuove intercettazioni tra Luca e la fidanzata Anastasya gettano un’ulteriore ombra sulla vicenda.

Leggi anche: la programmazione di Canale 5.