Stasera in tv 22 maggio il film "Professor Cenerentolo" di Leonardo Pieraccioni. Con Laura Chiatti

Stasera 22 maggio va in onda il film "Il professor Cenerentolo" (Rai 3 ore 21,20). Pellicola del 2015, regia di Leonardo Pieraccioni, cast con Laura Chiatti, Davide Marotta, Sergio Friscia, Massimo Ceccherini, Nicola Acunzo, Flavio Insinna.

La trama: Umberto (Leonardo Pieraccioni) per evitare il fallimento della sua ditta ha tentato insieme a un dipendente (Massimo Ceccherini) un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato pero' solo quattro anni di carcere. A fine pena, lavora nella biblioteca del paese dove, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana (Laura Chiatti), che ignora il fatto che sia un detenuto. Umberto, approfittando dell'equivoco, inizia a frequentarla durante l'orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere (Flavio Insinna) gli revochi il permesso di lavoro in esterno.

