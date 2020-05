Stasera in tv 22 maggio il film "Felicia Impastato". Appuntamento su Rai 1

Stasera in tv 22 maggio va in onda il film "Felicia Impastato" (Rai 1 ore 21,25). Pellicola del 2016, nel suo primo passaggio ha totalizzato 6.781.000 spettatori.



Felicia Impastato (interpretata da Lunetta Savino) è una donna che ha sofferto molto a lungo nella vita e il dolore lo conosce molto bene. Ha dovuto attendere 22 anni per ottenere giustizia per l'assassinio di suo figlio. La fiction racconta la vita di Felicia Bartolotta, sposata Impastato, attivista italiana famosa per essere stata la madre di Peppino Impastato e per aver combattuto a lungo con il fine di assicurare alla giustizia gli assassini del figlio.