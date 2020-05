Uomini e Donne, anticipazioni del 22 maggio: L'Alchimista torna e cambia maschera. Ipotesi sull'identità Video

Nella puntata di domani, 22 maggio 2020, torna in studio a Uomini e Donne in onda su Canale 5, L'Alchimista. Si tratta del corteggiatore mascherato di Giovanna Abate, del quale non si conosce ancora l'identità. A quanto trapela, avrà ancora il volto coperto, stavolta non più dalla maschera di Salvador Dalì, ma da una benda.

Nel video con le anticipazioni della puntata condotta da Maria De Filippi, Giovanna fredda i curiosi che hanno tentato di scoprire chi si nascondesse dietro la maschera: “È una cosa bellissima quella che fa lui. Dirmi ‘Io mi sono fatto vedere da te, sono arrivato a te’. Sei arrivato a me, bene, voi avrete tempo”.

Ci si domanda chi possa esserci dietro la maschera e Fanpage.it ha lanciato per primo l’indiscrezione secondo la quale dietro la maschera dell’Alchimista possa nascondersi Davide Basolo, bartender ligure che non avrebbe mai partecipato al dating show.

(guarda qui l'anteprima della puntata del 22 maggio)