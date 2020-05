Uomini e Donne, la madre di Vivarelli/Sirius manda un regalo a Gemma Galgani. La parodia di Tina Video

Puntata movimentata quella di oggi, giovedì 21 maggio 2020, di Uomini e Donne su Canale 5. Al centro dell'attenzione e delle discussioni Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, quest'ultimo 26enne corteggiatore della trasmissione di Maria De Filippi.

L’ufficiale di marina ha fatto sapere che la madre ha chiesto e ottenuto di parlare al telefono con Gemma. In studio, Nicola ha detto alla Galgani di averle portato un regalo comprato proprio dalla madre alla quale è profondamente legato. Di fronte al dono – un portamonete glitterato e un fermaglio per capelli – Gemma si è sciolta in lacrime. L’opinionista Tina Cipollari che non crede all'interesse di Nicola, ha preparato una parodia. Nel video l’opinionista, invecchiata dopo 4 ore di trucco, ha preso in giro la torinese e il suo giovane corteggiatore. “Mi ha fatto ridere” ha commentato lui “Credo che nemmeno Gemma si sia offesa”.