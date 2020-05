"Private Eyes", la terza stagione in prima visione tv su Rai4. Anticipazioni di stasera giovedì 21 maggio

Su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) da oggi 21 maggio 2020, ogni giovedì alle 21.20, terza stagione in prima visione della serie “Private Eyes”. I detective Shade ed Everett riaprono la loro agenzia investigativa.

Matt Shade, detto Shadow, è un’ex star dell’hockey su ghiaccio reinventatosi poliziotto. Dopo un periodo di depressione che ha seguito il divorzio da sua moglie e l’affidamento della figlia con deficit della vista, Matt decide di cambiare vita ancora una volta e unire le forze con Angie Everett, investigatrice privata che ha ereditato uno studio di investigazioni dal padre. Grazie a un’improbabile partnership, i due avranno modo di risolvere casi ricchi di pathos e scoprire cosa vogliono realmente dalla vita. Ma la sorte è avversa alla tranquillità del duo, dal momento che in questa terza stagione Shade dovrà trovare una soluzione per far uscire dal carcere la sua partner!

Ispirata al romanzo di G.B. Joyce The Code, Private Eyes è una serie investigativa creata da Tim Kilby e Shelley Eriksen e interpretata dall’ex ragazzo irresistibile di Beverly Hills 90210 Jason Priestley e Cindy Sampson, nota al pubblico televisivo anche per la partecipazione a serie di culto come Supernatural, Rookie Blue e Being Human. Una “strana coppia” che rispecchia perfettamente i meccanismi cari alla formula del buddy-movie aggiungendo agli intrecci tipici delle storie poliziesche i toni brillanti della commedia.