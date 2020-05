Stasera in tv giovedì 21 maggio su Italia 1 Hunger Games: Il canto della rivolta. La trama del film

Stasera in tv, giovedì 21 maggio 2020 su Italia 1, viene proposto il film Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 in prima serata. Si tratta della trasposizione cinematografica del romanzo distopico Il canto della rivolta, scritto da Suzanne Collins e ambientato in un futuro post apocalittico.

Trama Katniss Everdeen si trova nel Distretto 13 in stato confusionale, dopo aver distrutto l’arena dei settantacinquesimi Hunger Games. Appena la ragazza inizia a riprendersi viene nominata da Plutarch Heavensbee e dalla presidentessa Alma Coin come immagine simbolo della ribellione, ma la ragazza, ormai nota a tutti come la “ghiandaia imitatrice”, inizialmente rifiuta l’offerta poiché ancora molto turbata.

Alma Coin, presidente del distretto 13, decide di lasciare tempo a Katniss per riflettere sulla proposta di rappresentare i ribelli; su consiglio di Plutarch la spedisce nel distretto 12, dove la ragazza rimane scioccata dalla visione della devastazione lasciata dopo l’attacco di Capitol City. Qui si reca anche nella sua casa, nel villaggio dei vincitori, lasciata integra per simboleggiare la forza di Capitol City (che non crolla mai, come detto dal presidente Snow). Dopo aver recuperato alcuni oggetti e Ranuncolo, il gatto della sorella, Katniss torna al distretto 13, dove la sera stessa viene trasmesso uno speciale di Capitol City, in cui appare Peeta Mellark davanti alle telecamere. Katniss rimane sorpresa nel vederlo ancora vivo, ma quando il ragazzo chiede un “cessate il fuoco” durante l’intervista con Caesar Flickerman, la popolazione del 13 lo considera una marionetta nelle mani di Snow.