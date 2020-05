Stasera in tv giovedì 21 maggio, "In questo mondo di ladri" su Canale 5 con Valeria Marini ed Enzo Iacchetti

"In questo mondo di ladri" va in onda oggi, giovedì 21 maggio 2020, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

In questo mondo di ladri: la trama Per qualcuno rubare è un'arte, per altri una necessità. Una cosa è certa, una questione di sopravvivenza quindi, per una truffa senza precedenti.

Diretto nel 2004 da Carlo Vanzina, ha un cast di attori davvero conosciuti: Ricky Tognazzi, Leo Gullotta, Carlo Buccirosso, Valeria Marini ed Enzo Iacchetti.

Il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.