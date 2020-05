Stasera in tv 21 maggio 2020, Dritto e Rovescio su Retequattro: intervista a Teresa Bellanova. Anticipazioni

Questa sera, giovedì 21 maggio 2020, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con 'Dritto e Rovescio', Paolo Del Debbio intervista il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, in merito alla più stretta attualità e in particolare alla sua battaglia per la regolarizzazione dei migranti contenuta nel 'Decreto Rilancio', al centro di numerose polemiche non solo tra le forze dell’opposizione ma anche della maggioranza e la Fase2.

Nel corso della serata, tra i diversi temi affrontati, un ampio approfondimento sul nuovo piano europeo di aiuti proposto da Francia e Germania, le difficoltà delle attività che hanno riaperto tra regole confuse e aiuti che ancora non arrivano e l’indignazione delle categorie ancora escluse dalla ripartenza, come ad esempio gli ambulanti.