Il segreto su Canale 5, anticipazioni puntate 25 – 30 maggio 2020: duro scontro per Adolfo fra Rosa e Marta

La soap spagnola Il Segreto che va in onda su Canale5 alle ore 16.10, vedrà la prossima settimana puntate ricche di colpi di scena. Possiamo anticipare gli episodi in onda da lunedì 25 maggio a sabato 30 maggio. Rosa scoprirà che Marta ha baciato Adolfo. La giovane andrà su tutte le furie e avrà un durissimo scontro con la sorella. Ecco le anticipazioni episodio per episodio svelate da Fanpage .

Lunedì 25 maggio

Rosa si deprime perché la sua frequentazione con Adolfo non va come spera. Marta è in pena per la sorella, sa di essere la causa dell'allontanamento di Adolfo, perciò prova a porre rimedio. Tenterà di farsi disprezzare da lui. Un operaio rimane ferito durante gli scavi in miniera. Raimundo, ormai convinto che Francisca non sia a Puente Viejo, parte per Malaga.

Martedì 26 maggio

Dolores è orgogliosa della nipote e la presenta a tutti gli abitanti. Matias inizia a pentirsi di aver tradito Marcela. È consapevole di aver sbagliato. Gli operai, dopo che uno di loro è rimasto ferito, iniziano a contemplare di nuovo l'idea di scioperare. Manuela aiuta Marta nel suo piano per fare allontanare Adolfo. La giovane si fa vedere in compagnia di Ramon.

Mercoledì 27 maggio

Marta, per far credere ad Adolfo di essere innamorata di un altro, bacia Ramon. Poi spiega all'uomo il motivo di un gesto così inaspettatamente affettuoso nei suoi confronti. Ramon appare divertito. Isabel si impegna nella trattativa per acquistare la villa di Francisca. La Montenegro segue gli sviluppi della vicenda ed è felice alla prospettiva di poter tornare a casa. Adolfo si reca a casa di Marta e le chiede spiegazioni. Rosa è nascosta e assiste alla scena.

Giovedì 28 maggio

Marta spiega ad Adolfo che tra loro non ci sarà alcun futuro. Rosa ascolta la conversazione e non appena i due smettono di parlare, affronta Marta. Encarnacion dice ad Alicia che sa tutto della sua storia con Matias. Adolfo, devastato dalla fine della frequentazione con Marta, si dà al gioco d'azzardo. Francisca decide di uscire dal suo nascondiglio.

Venerdì 29 maggio

Marta confessa a Rosa di aver baciato Adolfo. Francisca, dopo essere uscita dal suo nascondiglio, vaga senza meta e quando torna nella sua stanza, non ricorda dove ha trascorso la giornata. Matias si tiene a debita distanza da Alicia. Ramon spiega a Ignacio che tra Rosa e Marta sembra essere successo qualcosa di grave.

Sabato 30 maggio

Ignacio accorre dalle sue figlie e pretende che Marta gli spieghi il motivo della discussione con Rosa. Marta gli chiede di non intromettersi. Matias è sempre più convinto a farsi perdonare da Marcela. Sia Tomas che Adolfo soffrono per amore e non riescono a concentrarsi sul lavoro. Rosa, durante una festa, scappa e va da Adolfo.