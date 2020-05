UnoMattina, indiscrezioni sui nuovi conduttori. Valentina Bisti lascia la trasmissione e torna al Tg1

Novità su Rai1. La conduttrice di UnoMattina, Valentina Bisti, fa sapere che lascerà la conduzione del programma per tornare al Tg1: "Condurre in questo modo è stato stancante", ha affermato a TeleSette, "forse perché sono giunta all'undicesimo mese sempre in onda. Tornerò al Tg1". Si ferma dunque "UnoMattina" e parte "UnoMattina Estate". Roberto Poletti e Valentina Bisti è la coppia che è insieme praticamente da 11 mesi, lavorando senza sosta prima all'edizione estiva e poi a quella classica.

Secondo TvBlog, la prossima coppia di conduttori di UnoMattina Estate dovrebbe essere composta da Alessandro Baracchini e Giorgia Cardinaletti. Gli attuali conduttori, Valentina Bisti e Roberto Poletti, resteranno alla guida di UnoMattina fino a venerdì 25 giugno. Da lunedì 29 giugno, quando partirà l'edizione estiva di UnoMattina, dovrebbero insediarsi i due nuovi conduttori.

Per la stagione invernale la stessa fonte rilancia il nome di Tiberio Timperi per la conduzione.