Stasera in tv 21 maggio 2020, quinta puntata di Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci: le anticipazioni

Va in onda stasera, giovedì 21 maggio 2020, su Rai 1, il quinto attesissimo appuntamento con “Vivi e lascia vivere”, la serie firmata da Pappi Corsicato, con Elena Sofia Ricci e la partecipazione di Massimo Ghini. Appuntamento alle 21.25. Nonostante abbia stravolto completamente la sua vita e superato innumerevoli difficoltà per Laura il tempo della tranquillità sembra non arrivare mai. Il ritorno a Napoli di Renato, suo marito, che per molto tempo tutti avevano creduto morto, sconvolge inevitabilmente i già delicati equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni inoltre le comunica che sparirà, ma un omicidio di cui viene accusato, mette in serio pericolo l’attività di Laura. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Ma non finisce qui, Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe.