Luca Argentero è diventato papà. L'annuncio è arrivato via Instagram, con una foto in cui le mani di Luca Argentero e della compagna Cristina Marino stringono quella della neonata: "Noi". La bimba si chiama Nina Speranza.

I due attori hanno vissuto gli ultimi mesi della gravidanza in quarantena. Luca Argentero è fresco del successo della fiction in onda su Rai Uno Doc - Nelle tue mani, storia vera ispirata al medico Pierdante Piccioni, ex primario a Codogno e Lodi che dopo un incidente ha perso 12 anni di memoria ma anziché ritirarsi con la pensione di invalidità è tornato in corsia. Le riprese della nuova serie sono state interrotte dall'emergenza Coronavirus.