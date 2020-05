Eros Ramazzotti paparazzato con una ex tronista di Uomini e Donne. Ma smentisce un flirt: "Solo amici"

Nuovo flirt per Eros Ramazzotti? Il cantante è stato paparazzato con Sonia Lorenzini ex tronista di Uomini e Donne. I due sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi in un maneggio della Bergamasca con i figli che lui ha avuto da Marica, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nelle foto pubblicate si vede grande complicità: pizzicotti e carezze.

Sonia, che di recente ha rotto con Federico Piccinato dopo una lunga convivenza, mette le cose in chiaro contattata da Chi: “Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata”. Eros ha invece detto la sua tramite il settimanale Oggi: "Solo un'amica. Tra di noi non c'è niente".

