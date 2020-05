Alessia Marcuzzi, fisico scultoreo sognando di tornare al più presto al mare

Costume giallo, fisico scultoreo: Alessia Marcuzzi si è mostrata più che incantevole che mai agli occhi dei suoi followers di Instagram (in versione super sexy, clicca qui). La show girl, tra le donne più belle e simpatiche del mondo dello spettacolo, ha pubblicato una foto d'archivio scrivendo di voler esaudire la voglia di mare al più presto possibile. "Sono nata in un quartiere di Roma a due passi dal mare e spesso dopo scuola mia madre mi portava a fare i compiti lì, anche in inverno. Quando non lo vedo per troppo tempo mi sento fragile e fuori posto... ho imparato a conoscerlo e ad ascoltare il rumore delle onde, ad apprezzarne la pace, gli odori e ad ammirare tutte le tonalità dei suoi colori" ha scritto.