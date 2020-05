Georgina parrucchiera esplosiva, nuovo look per Ronaldo: capelli raccolti in una treccina

Nuovo look per Cristiano Ronaldo: a svelarlo è stata Georgina Rodriguez, attraverso un posto comparso sul proprio profilo e in cui la compagna del portoghese appare in versione esplosiva con un seno da urlo in bella mostra e che ruba gli occhi. "Adoro coccolare i miei amori. Oggi pomeriggio faccio pratica con le trecce (questo modello sa come stare fermo)" scrive su Instagram. Così CR7 sfoggia la nuova acconciatura creata dalla propria compagna anche durante la prima seduta di allenamento con la Juventus, alla Continassa, dopo la quarantena successiva al suo ritorno da Madeira.

