Malena, il pelo messo all'asta dalla pornodiva e Le Iene è stato aggiudicato per 1.023 euro

Dopo aver passato alcuni giorni di quarantena con la pornodiva pugliese Malena, Alessandro Di Sarno de Le Iene le ha proposto di mettere all’asta un suo pelo (il video, clicca qui). In tantissimi avete risposto in questi giorni, la miglior offerta di 1.023 euro è stata di Antonio che ora si aggiudica questo prezioso oggetto più unico che raro. Tutto il ricavato andrà all’associazione “Il giardino delle idee” di Torino che si occupa di aiutare anziani e famiglie con problemi economici, per esempio facendo per loro la spesa in questo momento difficile. E' stata proprio Malena ad annunciare il risultato di quest’asta. “Mando un bacio a tutti i partecipanti e soprattutto il più caldo e il più grande ad Antonio che se l’è aggiudicato” ha detto la pornodiva.