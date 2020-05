Il film "The 33" stasera in tv 20 maggio: tratto dalla storia vera del salvataggio dei minatori cileni

Stasera in tv 20 maggio va in onda il film "The 33" tratto dalla storia vera del salvataggio dei minatori cileni. La pellicola, statunitense, è del 2015 con la regia di Patricia Riggen. Nel cast Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, James Brolin, Oscar Nunez, Gabriel Byrne. Gran parte delle riprese hanno avuto luogo a Copiapó, in Cile, luogo originario dell'incidente. L'appuntamento è in seconda serata su Iris (ore 23).

La trama: è il salvataggio dei 33 minatori cileni intrappolati, per 69 giorni, a mezzo miglio di profondità nella miniera di San Josè.

