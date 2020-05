Troppo Napoletano, chi è Gennaro Guazzo che interpreta Ciro nel film: il protagonista oggi ha 15 anni

In "Troppo Napoletano", in onda stasera martedì 19 maggio 2020, Gennaro Guazzo interpreta Ciro. Sua madre, Debora (Serena Rossi), decide di affidarlo allo psicologo Tommaso (Gigi) che capisce così che Ciro è turbato non solo per la perdita del padre ma perché ha le sue prime cotte amorose. I due stringeranno un patto: lo psicologo lo aiuterà a conquistare la sua compagna di classe, lui gli darà una mano per farlo fidanzare con sua madre.

Scoperto da Alessandro Siani con il film "Si accettano miracoli", Gennaro Guazzo ha conosciuto un paio di stagioni di grande popolarità, girando ben tre film nel giro di un paio di anni. Dopo l'esordio con l'attore e regista, è stato il protagonista della commedia con Gigi e Ross "Troppo napoletano" di Gianluca Ansanelli. L'anno successivo è stato nel cast di "Caccia al tesoro" di Carlo Vanzina accanto a Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Max Tortora. Da quel momento è progressivamente sparito dalle scene ma ha continuato a raccontarsi sui social network.

Gennaro Guazzo oggi ha 15 anni.