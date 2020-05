Usa, l'attore di "Twilight" Gregory Tyree Boyce trovato morto insieme alla sua fidanzata

Fase2, a Milano riaprono parrucchieri: severe misure di sicurezza

Milano, 19 mag. (askanews) - Parola d'ordine sicurezza, anche a Milano hanno riaperto i parrucchieri ma per poter operare senza correre rischi ci sono a mille prescrizioni da come racconta Gregory il titolare del Salone San Babila 4c. "Allora sicurezza, igenizzazione, di tutte le postazioni, sanificazione del locale prima, mascherina FPP 2 per la cabina estetica, mascherina chirurgica per noi con ...