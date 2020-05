Televisione, Chi l'ha visto e Caratabianca vanno in onda su Rai 3 sino alla fine di luglio 2020

Si allunga la programmazione per due programmi, show principali di Rai 3. La notizia, anticipata dal sito di Davide Maggio, anticipa infatti che Chi l’ha Visto? e Cartabianca andranno in onda sino alla fine di luglio.

Chi l’ha Visto? era stato costretto a una temporanea chiusura a marzo per due settimane e alla quarantena in seguito all'ospitata del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, risultato positivo al Covid. Il programma di Federica Sciarelli andrà in onda fino al 29 luglio.

Per approfondire leggi anche: Stasera in tv 19 maggio

Cartabianca sarà invece trasmesso ogni martedì fino al 21 luglio. Il programma di Bianca Berlinguer, che vedremo stasera, dal 19 maggio vede il ritorno di Mauro Corona in collegamento dagli studi Rai di Venezia anziché dalla sua abitazione.