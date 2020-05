Uomini e Donne, Gemma in lacrime e Sirius la raggiunge dietro le quinte. Poi lei: "Non sarò un ostacolo" Video

Uomini e Donne, una puntata, questa di martedì 19 maggio 2020 su Canale 5, ricca di colpi di scena. Ha chiarito perché nel video di anticipazioni diffuso da WittyTv si vedeva Nicola Vivarelli lasciare lo studio e Gemma Galgani piangere.

Gemma Galgani, in lacrime, ha detto di essersi accorta che le altre dame la deridono: "Io le vedo le cose a casa, credi mi faccia bene quando vedo che vengo derisa da queste qua". Nicola Vivarelli è intervenuto: "Capisco che lei stia male. Da quando è iniziata questa conoscenza è stato un continuo offendere in maniera pesante". Gianni Sperti, allora, ha detto che nonostante sia convinto che l'amore non abbia età, vede in Gemma Galgani una nonna. La dama, offesa, ha abbandonato lo studio. Sirius l'ha raggiunta dietro le quinte. Ecco perché si vedeva il giovane lasciare lo studio nel video di anticipazioni.



Una volta rientrati in studio, Gemma Galgani ha chiarito che già in passato ha accettato che venissero altre donne a corteggiare l'uomo a cui lei era interessata. E come in passato, anche stavolta non intende essere un ostacolo a eventuali nuove frequentazioni di Nicola Vivarelli: "Ho sempre sopportato persone che andavano avanti e indietro. Non voglio passare come un ostacolo nel suo percorso. Può vedere e sentire chi vuole" (guarda il video). Sirius ha ribadito che al momento è interessato solo a lei:

"Io faccio sempre ciò che mi sento di fare. Mai detto che Gemma è un ostacolo. Noi due siamo i diretti interessati e non voglio che ci sia qualcosa in mezzo che le fa percepire cose che io non penso. Io non ho bisogno dell'approvazione di nessuno. Se dico che non voglio conoscere una persona e non voglio lasciarle il numero è perché non mi interessa. Voglio continuare con te Gemma".