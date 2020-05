Elisa Isoardi ritorna in tv con la Prova del cuoco e parla dell'amore e dell'ex Matteo Salvini

Elisa Isoardi torna in tv con “La prova del cuoco” e c'è la data: il prossimo 25 maggio su Rai 1 per un programma storico e atteso. In un’intervista che ha rilasciato a “Dipiùtv”, la conduttrice ha parlato di lavoro e di vita privata.

“Sarà un programma diverso per rispettare i distanziamenti sociali e ci sarà meno spazio per le sfide culinarie ma vogliamo dare voce a chi nel settore culinario è stato penalizzato in questo periodo, ospitando contadini, agricoltori e ristoratori”. Elisa Isoardi ha vissuto il lockdown con la zia Gabriella, arzilla 87enne che definisce non solo “giovanissima” ma pure appassionata di cucina come lei: “Ci siamo aiutante tanto, lei ai fornelli e io facendo la spesa, abbiamo riso assieme ma non nascondo che mi sono ritrovata anche a piangere per via della mancanza di mia mamma, distante chilometri e in una delle regioni più colpite dal Coronavirus”.

Elisa si dichiara oggi “felicemente single” ed esalta il suo barboncino da compagnia. Quanto all'ex Matteo Salvini risponde che “con Matteo Salvini siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo: ma ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo e poi sono concentratissima sul lavoro”.