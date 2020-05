Stasera in tv 19 maggio torna "Le Iene" con una nuova puntata (Italia 1 ore 21,15). Conducono Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Tra i servizi, quello di Gaetano Pecoraro su Borgo a Mezzanone, dove vivono oltre 2 mila braccianti che in queste settimane di lockdown non ha mai smesso di lavorare per pochi euro all’ora. Poi Giulio Golia si occuperà del caso Marco Vannini: era la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, quando Marco Vannini è morto dopo un colpo di pistola sparato da Antonio Ciontoli, la redazione è venuta in possesso di documenti che sembrano gettare ombre sul suo passato. Infine lo scherzo: la vittima è Fabio Caressa, telecronista sportivo e marito di Benedetta Parodi. Caressa viene coinvolto in una finta vicenda della figlia e del suo fidanzato a causa di alcuni ricatti alla prof di filosofia: ci sarà da ridere (guarda quello a Natalia Paragoni).