Rossella Brescia lacrime e fazzoletto davanti alla tv: il compagno la riprende mentre piange davanti alla tv

Rossella Brescia piange. E' in casa davanti alla tv e scoppia in lacrime, fazzoletto in mano. Non si trattiene. Il video è stato postato sull'account Instagram di Rossella e le riprese sono del compagno, Luciano Cannito, che ha poi condiviso sui social la scena. La showgirl si è commossa davanti ad un momento della serie tv "This Is Us". Incomprensibile? Non diremmo dalla valanga di commenti, anche di molti vip, che ne sono seguiti sul post di Rossella Brescia. Guardare per credere.

