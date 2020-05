Stasera in tv 19 maggio: "Il medico di campagna" su Rai 5, la medicina nel cinema con una trama avvincente

Stasera va in onda il film “Il medico di campagna”. Viene trasmesso oggi martedì 19 maggio alle 21.15 su Rai5 (canale 23). Il film - con François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent, Patrick Descamps, Guy Faucher - viene proposto senza interruzioni pubblicitarie e anche in lingua originale. Quando si ammalano, gli abitanti di una località di campagna possono contare su Jean-Pierre Werner, il medico che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, 7 giorni su 7. Tuttavia, anche i dottori si ammalano, e quando succede Jean-Pierre viene assistito da Nathalie Delezia, una nuova dottoressa giunta in ospedale, che dovrà adattarsi alla nuova vita. Ma soprattutto Nathalie dovrà sostituire colui che è convinto di non poter essere assolutamente rimpiazzato.

Dopo il successo di “Hippocrate”, il regista Thomas Lilti torna così a parlare di medicina puntando lo sguardo sulla provincia francese.