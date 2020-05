Stasera in tv 19 maggio, su Rai4 il film "Valerian e la città dei mille pianeti". Nel cast c'è Rihanna

Oggi, martedì 19 maggio alle 21.20, su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) spazio a un film che è un classico contemporaneo della fantascienza, “Valerian e la città dei mille pianeti”.

Imponente space opera scritta, prodotta e diretta da Luc Besson che prende ispirazione dal fumetto francese “Valérian et Laureline”, scritto da Pierre Christin e illustrato da Jean-Claude Mézières.

L’agente governativo Valerian e il sergente Laureline sono in missione sul pianeta Kirian per mettere in salvo l’ultimo convertitore Mül rimasto, prezioso esemplare di un popolo ormai estinto. Ma qualcosa va storto e sui due graviterà la salvezza dell’intero universo.

Nel ricchissimo cast troviamo Dane DeHaan, Cara Delavingne, Clive Owen e la popstar Rihanna.