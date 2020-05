Commissario Montalbano campione di ascolti tv, 6 milioni lunedì 18 maggio con un episodio in replica

Irraggiungibile il Commissario Montalbano anche nella serata di lunedì 18 maggio 2020. Non c'è storia per la gara degli ascolti tv: l'episodio in replica "Una lama di luce", episodio del 2013 tratto da uno dei romanzi di Andrea Camilleri, conquista 6 milioni di spettatori netti pari al 24%. Il secondo programma più visto è "Il diavolo veste Prada" con 2.490.000 spettatori netti per il 10.9% di share. "Report", in onda su Rai3, è stato visto da 1.806.000 spettatori netti per il 7% di share. "Sister Act 2" 1.684.000 spettatori netti per il 6.5% di share.

La replica di "Emigratis" su Italia1 è stata vista da 1.435.000 spettatori netti per il 6.6% di share. Il talk show condotto da Nicola Porro, "Quarta Repubblica", ha raccolto 1.179.000 spettatori netti per il 5.9% di share su Rete4. Il film con Michael Douglas "Un giorno di ordinaria follia" 547.000 spettatori netti per il 2.1% di share su La7.