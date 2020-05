Stasera in tv 19 maggio, il film Troppo Napoletano su Rai2 con Serena Rossi e il duo comico Gigi e Ross

Va in onda stasera la commedia "Troppo napoletano", con Serena Rossi e il duo comico Gigi e Ross. Viene trasmessa oggi, martedì 19 maggio, alle 21.20, su Rai 2

Per approfondire leggi anche: Film e programmi di stasera 19 maggio



La trama: quando il suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, perde la vita lanciandosi comicamente dal palco, Debora si preoccupa per suo figlio Ciro (Gennaro Guazzo) di undici anni. Il ragazzino sembra molto turbato, al punto da non mangiare più neanche il ragù domenicale. Angosciatissima la madre lo porta da Tommaso, psicologo dell’infanzia timido e imbranato. Il dottore scoprirà però che a turbare Ciro non è tanto la perdita del padre, quanto le sue prime inquietudini amorose.