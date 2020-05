Stasera in tv martedì 19 maggio 2020, cosa vedere: da Le Iene a Ricatto d'amore fino a Troppo napoletano

Una ricca offerta televisiva per gli italiani a casa in questo martedì 19 maggio 2020. Programmi e film. Appuntamento con Bianca Berlinguer e #cartabianca su Rai Tre e "Le Iene Show" su Italia Uno, ma oltre ai programmi (anche Retequattro e La7) ci sono film attesi come "Ricatto d'amore" su Rai Uno e il film drammatico "Still Alice" su Rai Movie. Per la serie tv su Canale 5 ecco La cattedrale del mare.

Facciamo un quadro delle offerte televisive in prima serata.

Rai Uno 21:25 – Ricatto d'amore (Film commedia)

Rai Due 21:20 – Troppo napoletano (Film commedia)

Rai Tre 21:20 – #cartabianca (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Still Alice (Film drammatico)

Rete 4 21:25 – Fuori dal coro (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – La cattedrale del mare (Serie tv)

Italia Uno 21:15 – Le Iene Show (Programma d'approfondimento)

La5 21:10 – Amori in corsa (Film commedia)

La7 21:15 – DiMartedì (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – 007. Il mondo non basta (Film d'azione)

Un giro di soldi strano e poco pulito, morti misteriose e pericoli sempre più vicini: in questa nuova avventura, James Bond cerca di salvare la vita alla figlia di un miliardario, esposta al pericolo dopo la morte del padre.

Sky Cinema Uno 21:15 – Soldado (Film d'azione)