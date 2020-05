Diletta Leotta sexy acrobata sulle spalle del "suo" King Toretto. I fan apprezzano il video

Diletta Leotta anche in versione acrobata. Sexy naturalmente con il suo body attillato e un paio di pantaloncini leopardati (la caduta mentre corre, clicca qui). La conduttrice di Dasn si è infatti esibita in una serie di prove di atletismo ed equilibrismo sulla schiena del suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina, anche detto King Toretto. La challenge è l'ultima di TikTok ma alla conduttrice non viene proprio perfetta nonostante i diversi tentativi come si vede nelle storie di Instagram. I fan della conduttrice siciliana tutta curve, comunque, ringraziano.

Visualizza questo post su Instagram Don’t try this at home Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta) in data: 18 Mag 2020 alle ore 10:03 PDT