Stasera in tv 19 maggio, debutta la serie spagnola "La cattedrale del mare". Appuntamento su Canale 5

Stasera in tv 19 maggio, dopo settimane di anticipazioni tramite gli spot, debutta su Canale 5 (ore 21,20) "La cattedrale del mare", serie tv in quattro prime serate (per un totale di otto episodi) tratta dal romanzo di Ildefonso Falçones, edito in Italia da Longanesi. Si tratta di una co-produzione tra Atresmedia e Netflix e trasmessa in Spagna da Antena 3.

La serie ci trasporta nella Barcellona del 1300: è qui che si rifugia Bernat Estanyol (Daniel Grao), per fuggire ad un destino mortale. Nella sua fuga, Bernat si porta dietro il figlio Arnau: è lui che, nel corso degli episodi, diventa il vero protagonista.

Leggi anche: la programmazione di Rete 4.