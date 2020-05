Uomini e Donne, anticipazioni di martedì 19 maggio 2020: il pianto di Gemma. Cosa fa Sirius, colpo di scena

Nuova, attesa puntata di Uomini e Donne su Canale 5, oggi martedì 19 maggio 2020 alle 14.45 su Canale 5. L'attenzione è su Gemma Galgani e il 26enne Sirius/ Nicola Vivarelli. Qualche anticipazione con colpi di scena assicurati.

Nella puntata precedente, Valentina Autiero ha svelato di aver chiesto a Sirius un incontro, da lui però rifiutato. In studio è nata un’accesa lite tra Gemma e Valentina che procede con toni molto alti - a quanto rivela Il Sussidiario - e lacrime nella puntata in onda oggi. Sirius in una scena anticipata dal promo della nuova puntata, si vede lasciare inaspettatamente lo studio. Riflettori su Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Maria De Filippi svela che la dama non si è presentata al loro ultimo appuntamento. Anche Roberta Di Padua torna ad accusare Veronica, tirando però in ballo anche lo stesso Giovanni. È proprio lei a ricevere in studio due nuovi pretendenti. Poi al centro torna Valentina Autiero per un confronto con Angelo, il nuovo cavaliere che si è presentato la scorsa settimana e che ha ballato per due volte con lei.