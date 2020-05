Pago e Serena Enardu si sono lasciati, arriva il commento dell'ex gieffino Paolo Ciavarro

Pago e Serena Enardu si sono lasciati. E' stata lei con un post su Instagram a raccontare di essersi nuovamente allontanata dal cantante. E' ancora crisi quindi, dopo che sembrava tornato il sereno. Paolo Ciavarro, ex coinquilino di Pago e Serena al GF Vip 4, ha parlato della vicenda in una intervista a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli. “Non me l’aspettavo perché li avevo visti bene, è sempre difficile ricominciare e ricostruire i cocci. È una cosa che uno deve mettere in preventivo che può succedere…“. Paolo dice di essere rimasto in contatto con Pago, col quale però non ha ancora avuto modo di parlare della vicenda, essendo avvenuto da poco.

“Il fatto di riprovarci vivendo 24 ore su 24 insieme pensavo potesse essere un modo per accelerare il processo di ricostruzione. Quindi ero fiducioso, ma non è bastato”, dice Ciavarro nelle dichiarazioni poi riportate dal sito Sologossip.it.