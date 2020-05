Stasera in tv 19 maggio 2020, su Rai1 il film "Ricatto d'amore" con Sandra Bullock e Ryan Reynolds: trama

Oggi, martedì 19 maggio 2020, film su Rai1 in prima serata. Alle ore 21.25, ecco il film commedia “Ricatto d’amore” interpretato da Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Betty White, per la regia di Anne Fletcher.

La trama della pellicola. L'editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell'immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo “povero” sottoposto.