Stasera in tv martedì 19 maggio 2020 "Habemus Papam" di Nanni Moretti: omaggio di Rai Movie a Michel Piccoli

Stasera, martedì 19 maggio, alle 21.10, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) ricorda il grande attore Michel Piccoli che è scomparso nella giornata di ieri all'età di 94 anni, con il film di Nanni Moretti “Habemus Papam” che lo vede protagonista nei panni del cardinale Melville indicato in conclave come futuro Papà.

Al momento dell’annuncio alla folla il cardinale Melville viene colto dal dubbio e decide di non apparire rivelando una fragilità umana che l’interpretazione dell’attore francese rende indimenticabile. Per risolvere la situazione, viene convocato uno psicanalista. Melville si allontana dal Vaticano e girovagando per Roma incontra una compagnia teatrale che sta mettendo in scena Il Gabbiano di Cechov. Religione, psicoanalisi e teatro in un grande film di Nanni Moretti interpretato da un gigante del cinema e del teatro, premiato in questa occasione con il David di Donatello.