Al Bano in tv: ospite de "I Fatti Vostri" del 19 maggio. Appuntamento alle ore 11 su Rai 2

Al Bano Carrisi sarà ospite della puntata de "I Fatti Vostri" di martedì, 19 maggio, dalle ore 11 su Rai 2. Il cantante racconterà a Giancarlo Magalli il rapporto con la famiglia, con la fede e l’esperienza dell’isolamento in casa durante i giorni del lockdown. Poi, le prime nozze in diretta web, quelle di Emy e Antonio che si sono sposati in streaming a causa dell’emergenza coronavirus. Amici e parenti hanno potuto seguire la cerimonia online. In collegamento interverrà anche l’astrologo Paolo Fox che da qualche giorno è tornato con le previsioni zodiacali.

