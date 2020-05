Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l'annuncio su Instagram: sono in dolce attesa

"...Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova....", Giorgia Palmas pubblica su Instagram un bellissimo scatto col pancione, accanto al compagno Filippo Magnini e alla piccola Sofia (avuta dall'ex compagno Davide Bombardini, e annuncia ufficialmente di essere in dolce attesa insieme all'ex nuotatore che sta pensando, tra l'altro, di tornare in piscina e provare a centrare la qualificazione per le Olimpiadi 2021 a Tokyo (dove ci sarà sicuramente la sua storica ex Federica Pellegrini).

Leggi anche: la proposta di matrimonio Palmas-Magnini.