Stasera in tv 18 maggio, "Un'ultima occasione d'amore" su Rai Premium: la trama e il cast

Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) ogni lunedì in prima serata propone una serie di tv movie romantici di recente produzione nel ciclo “Un amore di lunedì”.

Stasera, lunedì 18 maggio, alle 21.20, andrà in onda il terzo dei sette film in programmazione, “Un’ultima occasione d’amore”.

Protagonista della pellicola è Rebecca Romijn, la Mistica della quadrilogia dei film sugli X-Men. Una storia d’amore che viene dal passato, girata a Parigi e con la colonna sonora di Nat King Cole. Lindsey Wilson dirige una rivista d’arte a New York ed è una mamma single che ricorda ancora con nostalgia il suo primo amore conosciuto nella capitale francese ai tempi del college. Vent'anni più tardi, Lindsey si ritrova ancora una volta in quella magnifica città per trascorrere del tempo con sua figlia Alexa, trasferitasi lì da poco per studiare alla Sorbona. La donna scopre che il proprietario dell'hotel in cui alloggia è Jack Burrows il suo amore di gioventù che le aveva spezzato il cuore. I due, presi da una passione ritrovata, si godranno presto la loro seconda occasione d'amore.

Nel cast del film diretto da Martin Wood insieme a Rebecca Romijn, Jerry O'Connell e Bruce Davison.