Il Segreto, ultima puntata: le anticipazioni. Colpi di scena nel finale della soap che tiene col fiato sospeso

Mercoledì 20 maggio, Antena3 trasmetterà l’ultima puntata della soap spagnola Il segreto.

Assisteremo a colpi di scena tra Marta e Rosa.Le due sorelle Solozabal non sono più così unite come le stiamo vedendo attualmente su Canale 5. Nei prossimi mesi, le vedremo lottare una contro l’altra. Il motivo? Marta decide di rinunciare ad Adolfo e di sposare Ramon, ma i suoi sentimenti sono contrastanti! Infatti, la giovane da sempre ama il De Los Visos, ma ha scelto di fare marcia indietro per non ostacolare Rosa. Quest’ultima, con il passare del tempo, si rende conto del fatto che tra Adolfo e Marta potrebbe esserci davvero amore e questo fa uscire fuori un lato di lei inaspettato! Nel corso delle prossime puntate vedremo la figlia di Don Ignacio sviluppare la sua instabilità mentale!

Marta sposa quindi Ramon e non Adolfo. La ragazza scopre, però, di essere in dolce attesa. Il bambino che attende - rivela il sito Gossip e tv - è proprio del figlio della Marchesa. Purtroppo Ramon comprende quanto sta accadendo e si scaglia contro la moglie, colpendola fisicamente. Questo scontro porta la povera Marta a perdere il figlio che attendeva. Sua madre, che su Canale 5 conosceremo tra qualche tempo, non prenderà affatto bene quanto accaduto! La moglie di Don Ignacio, arrivata a Puente Viejo, dimostra sin da subito di essere una persona spietata, senza scrupoli di coscienza. Per vendicare quanto successo a Marta, Doña Begoña uccide Ramon.

Nel corso delle ultime puntate de Il Segreto, Doña Begoña confesserà a Marta di essere stata lei a uccidere suo marito Ramon. In questo modo, la giovane Solozabal scoprirà questo inaspettato omicidio. Ma non sarà finita qui per Marta, in quanto Rosa avrà intenzione di eliminarla per sempre! L’ultima puntata della soap vedrà uno scontro tra le due sorelle, mentre nella fabbrica di Don Ignacio avverrà un attentato.