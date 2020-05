Diletta Leotta, disavventura: sexy jogging per Milano ma cade e si sbuccia un ginocchio

Disavventura per Diletta Leotta che nel corso di un allenamento è caduta ed ha mostrato sui social il suo lieve infortunio. La conduttrice siciliana ha deciso di fare un po' di jogging a Milano e mentre era al parco è caduta sbucciandosi un ginocchio come ha descritto in una delle sue storie su Instagram. La bella siciliana, top bianco e pantaloncini tutto rigorosamente molto aderente e sexy (clicca qui), ha poi scritto: "E ogni tanto ripenso a quando ero bambina. Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice. E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male".