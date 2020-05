Uomini e Donne, scintille tra Gemma e Valentina per Sirius nella puntata del 18 maggio. Il video

A Uomini e Donne va in scena una furiosa lite tra Gemma Galgani e Valentina Autiero. Dopo le avances di quest’ultima nei confronti di Nicola, in arte Sirius, la veterana delle corteggiatrici si è sfogata: “Il problema non è la gelosia, ma che si venga a scherzare e fare i giochetti, mi riferisco a Valentina, che fa i trabocchetti… ma come si permette? ” I toni si alzano e in studio le due litigano. “Sono davvero indignata dal tuo comportamento” dice Gemma dopo aver scoperto che Valentina ha chiesto di poter avere un incontro con Sirius (rifiutato).

